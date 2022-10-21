Воевал два дня: в Украине ликвидировали мобилизованного айтишника «Райффайзенбанка России» 5 21.10.2022, 13:29

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Специалист играл ключевую роль в сопровождении работы платежной системы «Мир».

Мобилизованный после указа российского диктатора Владимира Путина и отправленный на войну против Украины сотрудник «Райффайзен Банка» Тимур Измайлов был ликвидирован 7 октября в результате минометного обстрела.

Об этом рассказал его адвокат, российский правозащитник Константин Ерохин.

По его словам, Измайлов занимал «ключевую айти должность» в российской «дочке» австрийского «Райффайзен Банка», где сопровождал работу платежной системы «Мир». Ему якобы полагалась отсрочка, но он был мобилизован 23 сентября, и уже 5 октября оказался в зоне боевых действий на территории Украины.

Ранее сестра «мобика» рассказала СМИ, что ее брата вызвали в военкомат для «уточнения документов» еще 18 сентября, за три дня до объявления Путиным «частичной мобилизации».

По ее словам, Измайлову в военкомате вручили повестку на учебные сборы на 22 сентября, а на следующий день, когда он явился, у него забрали военный билет и мобилизовали. «Мобика» сразу отправили в военную часть Наро-Фоминска, а после в Белгородскую область. И хотя ему полагалась отсрочка как IT-специалисту в системно-значимом российском банке, это в военкомате проигнорировали.

«Списки из Центробанка РФ на отсрочку до сих пор не дошли до военкомата. Списки ЦБ подал в Генштаб 28 сентября», - пишет Ерохин.

Адвокат также добавил, что ни минобороны РФ, ни военная прокуратура никаких данных о гибели Измайлова ему не предоставили.

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