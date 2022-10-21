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Дарья Лосик не вышла на свободу после трех суток задержания

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  • 21.10.2022, 13:33
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Дарья Лосик не вышла на свободу после трех суток задержания
Дарья Лосик

Она остается в СИЗО.

Дарья Лосик, супруга политзаключенного создателя «Беларуси головного мозга» Игоря Лосика, спустя трое суток после задержания так и не вышла на свободу, сообщает «Радыё Свабода».

Дарью задержали 18 октября в рамках уголовного дела на трое суток. По истечении этого срока, утром 21 октября, Дарья была оставлена под стражей в СИЗО Бреста.

Сейчас родители девушки собирают документы для оформления опеки над трехлетней дочерью Лосиков Паулиной. Она была вместе с мамой в момент задержания: силовики пришли в квартиру Дарьи рано утром, когда они с дочкой еще спали, и разрешили позвонить бабушке, чтобы та забрала ребенка.

По какой статье возбуждено уголовное дело в отношении Дарьи Лосик, пока точной информации нет. После ее задержания силовики в одном из своих телеграм-каналов заявили, что Дарья давала интервью «Белсату» в апреле этого года, несмотря на то, что телеканал еще в ноябре 2021-го был признан «экстремистским формированием». Такое интервью, по мнению авторов поста, может повлечь уголовную ответственность по ст. 361−4 УК о «содействии экстремистской деятельности».

Знает ли уже Игорь Лосик о задержании жены, неизвестно, с прошлой недели у семьи не было контактов с ним и свежих писем.

Напомним, Игорь Лосик, создатель пабликов «Беларусь головного мозга» и консультант «Радыё Свабода», находится за решеткой уже почти 2,5 года — с 25 июня 2020-го. В декабре 2021-го его осудили в рамках «дела Тихановского» на 15 лет лишения свободы.

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