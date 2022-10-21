Пропагандисты устроили истерику из-за бегства российской армии из-под Херсона 2 21.10.2022, 13:35

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«Вагнеровцы» открыто заявляют о потере РФ ключевого города.

Пропагандистские ресурсы Кремля уже открыто говорят о скорой потере России правобережной части Херсонщины.

Главный Telegram-канал «вагнеровцев» GREY ZONE утром 21 октября опубликовал пост, которым анонсировал для оккупантов и их поклонников плохие новости, передает Диалог.UA.

«Херсонская область: до конца недели не исключаются крайне плохие новости. Весь ноябрь будет очень, очень тяжело», - пишут пропагандисты.

Отметим, что о начале «битвы за Херсон» Z-каналы весьма активно рассказывают последнюю неделю. По всей видимости, угроза потери оккупантами всего правого берега области весьма реальна, так как замечено массовое бегство оттуда российских оккупантов и их пособников.

Украинская сторона, что примечательно, хранит по этому поводу молчание. Подтверждений начала операции по освобождению Херсона на данный момент нет.

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