Пропагандисты устроили истерику из-за бегства российской армии из-под Херсона

Пропагандисты устроили истерику из-за бегства российской армии из-под Херсона2
- 21.10.2022, 13:35
- 9,056
«Вагнеровцы» открыто заявляют о потере РФ ключевого города.
Пропагандистские ресурсы Кремля уже открыто говорят о скорой потере России правобережной части Херсонщины.
Главный Telegram-канал «вагнеровцев» GREY ZONE утром 21 октября опубликовал пост, которым анонсировал для оккупантов и их поклонников плохие новости, передает Диалог.UA.
«Херсонская область: до конца недели не исключаются крайне плохие новости. Весь ноябрь будет очень, очень тяжело», - пишут пропагандисты.
Отметим, что о начале «битвы за Херсон» Z-каналы весьма активно рассказывают последнюю неделю. По всей видимости, угроза потери оккупантами всего правого берега области весьма реальна, так как замечено массовое бегство оттуда российских оккупантов и их пособников.
Украинская сторона, что примечательно, хранит по этому поводу молчание. Подтверждений начала операции по освобождению Херсона на данный момент нет.