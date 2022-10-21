NYT: После начала мобилизации в Москве почти не осталось мужчин 8 21.10.2022, 13:43

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Российская столица превратилась в «город женщин».

Москва превратилась в город женщин, а в ресторанах, магазинах и барбершопах мужчин практически не встретить – они либо отправились на войну в Украину, либо скрываются от мобилизации.

Как пишет The New York Times, по пятницам в барбершопе Chop-Chop, который находится в центре Москвы, всегда многолюдно, но накануне прошлых выходных было занято лишь одно из четырех кресел.

«Около половины наших клиентов уехали», – отметила менеджер заведения Ольга.

Примечательно, что многие мужчины держатся подальше от улиц, опасаясь получить повестку о призыве в армию. Ольга рассказывает, что по дороге на работу видела, как на каждом из четырех выходов из метро проверяли документы. Она отметила, что ее парень, работавший парикмахером в салоне, тоже уехал из страны.

Издание также отмечает, что ощутимо поредели ряды столичной интеллигенции, у которой, как правило, водятся деньги и есть заграничные паспорта. Некоторые постоянные посетители ресторанов, престижных магазинов и салонов покинули Москву, еще когда началось вторжение в Украину. Однако многие мужчины были либо призваны в армию в течение последнего времени, либо скрываются, надеясь избежать призыва, либо уехали за границу.

«Я чувствую, что теперь мы – страна женщин. Я искала друзей-мужчин, чтобы они помогли мне передвинуть мебель, но поняла, что почти все они уехали», – сказала NYT 33-летняя фотограф Станислава.

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