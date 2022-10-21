Под Барановичами автобус «Минск - Варшава» столкнулся с огромным лосем 6 21.10.2022, 13:46

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Пассажиры пересели в новый, но он тоже попал в ДТП.

20 октября в 2.20 от автовокзала Барановичи в сторону Бреста отправился автобус международного сообщения Минск – Варшава. Недалеко от населенного пункта Лесино на «олимпийке» автобус столкнулся с выбежавшим на трассу огромным лосем, сообщает newgrodno.by.

От удара животное погибло на месте. К счастью, благодаря мастерству водителя никто из пассажиров не пострадал. Но сама машина получила серьезные повреждения.

Через три часа пассажиры пересели на другой автобус, который выслал Минский автопарк № 2, и отправились в путь.

Однако на трассе в Польше, по словам очевидцев, автобус попал в дорожно-транспортное происшествие и также получил повреждения. Пассажиры целы. Из-за двух аварий путь до Варшавы для них значительно затянулся.

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