Заменит после смерти: всплыли новые данные о двойнике Путина 15 21.10.2022, 13:53

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Глава РФ считает, что дублер вел себя излишне суетливо.

Вместо президента РФ Владимира Путина военный полигон Западного военного округа в Рязанской области посетил его двойник.

Человек похожий на президента России, участвовавший в съемках на полигоне - двойник президента, идет речь в сообщении Telegram-канала «Генерал СВР», который публикует инсайды из Кремля.

Причем сам Путин остался недоволен тем, как себя ведет «двойка» (так называют дублеров Путина посвященные в ФСО и окружении президента), говорится в сообщении.

«Президент считает, что двойник вел себя излишне суетливо, выдавая неприсущие оригиналу формы поведения, но Путина уговорили пропустить материал для публикации, объяснив, что, наоборот, получилось даже «душевней» и «человечней» чем рассчитывали», - уточняется в сообщении.

Инсайдеры сообщили, что двойника Путина охраняли точно так же, как и оригинал: на дублере был бронежилет скрытого ношения, все меры безопасности были соблюдены.

«Как можно заметить по фото и видеоматериалам с «полигона», основной двойник (всего их два), практически идентичен оригиналу, но имеет несколько неоспоримых преимуществ. Так, дублер не имеет онкологического заболевания, болезни Паркинсона и не страдает шизоаффективным расстройством и, видимо, после смерти Путина его можно использовать какое-то время», - добавил источник.

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