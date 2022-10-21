«Требуют максимальной самоотдачи за 240 долларов в месяц» 3 21.10.2022, 13:56

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Типичная история белорусского колхоза.

Одним из первых предприятий Лельчицкого района, которое посетил недавно назначенный председатель местного райисполкома Сергей Дылюк, стало сельскохозяйственное предприятие «Приболовичи». Ситуация в хозяйстве настолько типична, что «Флагшток» решил рассказать о ней более подробно.

Сергей Дылюк посетил ОАО «Приболовичи» вскоре после своего назначения отнюдь не случайно. Предприятие находится на грани краха, если сейчас не выполнить план по посеву озимых, то в следующем году животных будет нечем кормить. По итогам встречи было определено, что главной причиной является «отсутствие организованности» у работников. Чтобы исправить ситуацию председатель райисполкома предложил увеличить продолжительность рабочего дня, мол, это позволит успеть засеять поля.

Чтобы понять, почему чиновник решает, как должны работать сотрудники рядового хозяйства, необходим небольшой экскурс в историю.

Как и большинство других хозяйств Беларуси «Приболовичи» является приемником местного колхоза, который был образован в 1930 году в период массовой коллективизации.

В 2000 году коллективное хозяйство, собственником которого де-юре были его работники, фактически было национализировано и передано в собственность Лельчицкого райисполкома. Работники предприятия взамен не получили ничего. В 2013 году предприятие было образовано в акционерное общество, однако 100% собственником до настоящего времени остается Лельчицкий райисполком.

Работники предприятия многие годы получают мизерную зарплату. По итогам 2021 года средняя зарплата на предприятии составила лишь 613 рублей. Количество работников постоянно сокращается. Если в 2015 году здесь работало 178 человек, то в прошлом году уже 148.

Параллельно ухудшаются и показатели работы. За последние два года удой молока сократился на 38%, продукция растениеводства — на 30%, прирост крупного рогатого скота снизился более чем в 2 раза. При этом финансовых проблем предприятие не имеет.

Легко поверить в то, что причиной стремительной деградации является недостаточная усердность работников. На фото с мероприятия можно увидеть людей, которые застали времена, когда они считались собственниками этого предприятия. Теперь же чиновники, в свое время отобравшие у сельчан колхоз, требуют от них максимальной самоотдачи за 613 рублей в месяц.

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