ГУР: Россияне минируют шлюзы и опоры Каховской ГЭС 10 21.10.2022, 13:58

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Подрыв дамбы был спланирован заранее.

Дамбу Каховского водохранилища российские оккупанты заминировали заранее - основные работы были проведены еще в апреле.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

«Рашисты предусматривают быстрое освобождение украинскими Силами Обороны правобережной части Херсонской области и готовят серию терактов на этой территории. В частности, под угрозой разрушения оказалась дамба Каховского водохранилища и агрегаты Каховской гидроэлектростанции. При этом подрыв дамбы был спланирован заранее – основные работы по заминированию проведены еще в апреле. В течение текущей недели было дополнительно проведено минирование шлюзов и опор каховской ГЭС. На дамбе установлены 2 военных тентованных «КамАЗа» без водителей. Обе машины полностью загружены ящиками со взрывчаткой», - говорится в сообщении.

На сегодняшний день окончательно понятно, что государство-террорист сознательно готовит теракты, которые приведут к катастрофическим последствиям. В случае реализации этих планов, под ударом стихии окажутся десятки украинских населенных пунктов, в том числе Херсон. Масштабы экологической катастрофы в этом случае выйдут далеко за пределы Украины и коснутся всего Черноморского региона.

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