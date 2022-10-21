Ученые: Телескоп Уэбба обнаружил в космосе загадочную плотную массу 5 21.10.2022, 14:05

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Это может быть та самая темная материя.

Космической телескоп Уэбба сделал изображение группы из трех близко расположенных галактик, которые вращаются вокруг друг друга с очень большой скоростью. Это может происходить, если данная область космоса заполнена очень плотной массой, а значит там может быть темная материя. И скорее всего эта плотная масса является двумя гало из темной материи, которые соединяются вместе, пишет Daily Mail (перевод - «Фокус»).

Ученые считают, что телескопу Уэбба удалось обнаружить два гало из темной материи там, где три галактики формируются вокруг очень яркого активного галактического ядра или квазара. Этот квазар образовался еще 11,5 млрд лет назад, то есть через 2 миллиарда лет после Большого взрыва.

Данные три галактики, которые находятся очень близко друг к другу, вращаются с огромной скоростью, что возможно только при наличии большой массы. Ученые считают, что этой массой как раз и является два массивных гало из темной материи, которые соединяются вместе.

Приборы телескопа Уэбба позволяют ему заглянуть в очень далекое прошлое Вселенной, и он может увидеть, как формируются галактики в ее ранней истории. Хотя считается, что темная материя составляет большую часть нашей Вселенной, ее еще никогда не видели напрямую. Но немецкие ученые считают, что вероятно телескопу Уэбба это удалось.

Также ученые пришли к выводу, что данная область космоса с тремя галактиками является одной из самых плотных известных областей формирования галактик в ранней Вселенной.

- Одного плотного участка темной материи недостаточно, чтобы объяснить происходящее в этом регионе космоса, поэтому мы считаем, что здесь соединяются вместе два гало из темной материи, которые очень массивны, — говорит Доминика Вилезалек из Гейдельбергского университета, Германия.

Ученые назвали активное ядро галактики, или квазар, вокруг которого происходит формирование трех других галактик, SDSS J165202.64+172852.3. Данные телескопа Уэбба позволили ученым исследовать как сам квазар, его родительскую галактику, а также все, что находится рядом.

- На сегодня известно только о нескольких первичных скоплениях галактик из ранней истории Вселенной. Их очень тяжело обнаружить и только немногие из них уже успели сформироваться вскоре после Большого взрыва. Но новые данные помогут нам понять, как эволюционируют галактики в такой чрезвычайно плотной среде, — говорит Вилезалек.

По словам ученых, телескоп Хаббл уже наблюдал за этим регионом космоса и эти данные указали на то, что вокруг квазара находится очень много вещества, и оно влияет на его родительскую галактику. Только сейчас более четкие изображения Уэбба указали на наличие трех галактик вокруг квазара, окруженных, вероятно темной материей. Но ученые считают, что возможно галактик здесь может быть и больше.

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