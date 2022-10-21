Маска для пейнтбола и панамка: как в РФ экипируют мобилизованных 4 21.10.2022, 14:09

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Военных отправляют на фронт с «игрушечным» снаряжением.

В Ставропольском крае мобилизованным россиянам перед отправкой на войну против Украины выдали маски для пейнтбола, перчатки и панамки. Такая экипировка, по мнению местных властей, вполне нормальна.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале obozrevatel.ua. На кадрах мобилизованный россиянин благодарит власти за неоценимую поддержку и «жесткий подогрев».

Он отмечает, что бойцам выдали детские тактические перчатки, берцы из натуральной резины и маску для пейнтбола.

Кроме того, в наборе новобранца есть панамка и литровый термос.

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