Науседа: Лукашенко в полном объеме участвует в войне 2 21.10.2022, 14:19

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Фото: Delfi

Меры воздействия на белорусского диктатора нужно усилить.

Президент Литвы Гитанас Науседа уверен, что действия России и Беларуси доказывают участие официального Минска в войне против Украины.

Об этом сообщает Delfi.

«Видим движения в Беларуси, которые доказывают, что часть мобилизованных военных направляют или собираются их послать воевать в Украину через территорию Беларуси. Это очевидные доказательства, что Беларусь в полном объеме участвует в этой войне. То есть, становится ответственной точно так же, как и Россия за последствия этой войны», - отметил литовский лидер.

Науседа добавил, что Кремль формирует в Беларуси совместные группы российской и белорусской армий. В Республику перебрасываются не только военные, но и военная амуниция.

С учетом активного включения Беларуси в военные действия, Науседа вновь призвал к ужесточению санкций в отношении режимов Кремля и Минска.

«Я думаю, что те санкции, которые мы применили, уже дают результат и у России значительно меньшие возможности финансировать эту войну. Однако для того, чтобы полностью преградить и желание, и возможности продолжать осуществлять широкомасштабные операции на Украине, мы должны перейти к девятому пакету санкций», - подчеркнул он.

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