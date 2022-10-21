Российский фронт сыплется под Херсоном 3 21.10.2022, 14:24

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У Кремля нет сил, чтобы удержать город.

Фронт армии страны-террориста России неуклонно сыплется. Такое мнение в эксклюзивном интервью obozrevatel.com высказал директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

– В Херсонской области началась так называемая эвакуация населения. Так называемые власти уже покинули город Херсон. Говорят о возможном ударе по Каховской ГЭС, в котором обвинят Украину. Как будут развиваться события? Какой ценой враг уйдет из Херсона?

– Я бы не исключал ни одного из перечисленных сценариев, потому что мы имеем дело с Россией. Они не ограничены никакими моральными рамками, они вне закона, поэтому им позволено все. Я ожидаю самых негативных последствий, и к этому надо быть готовым.

– Допускаете ли вы нанесение тактического ядерного удара?

– Я не исключаю этого. Все будет зависеть от того, как станут развиваться события в верхушке российской власти. Это маркер. Если кому-то удастся перехватить власть у Путина, даже радикалам, то не исключаю, что это будет началом конца войны, а не только отказа от применения ядерного оружия.

– Как вы думаете, почему для оккупанта настолько важен Херсон?

– Дело в том, что они уже объявили его своей территорией, и отказываться от этого не в масть. Это первое. Второе: Херсон, Херсонская область – это территория, которая обеспечивает выход к Крыму. Третье: если они надеются на какое-то перемирие, то этот плацдарм, который максимально приближен к Николаеву, а дальше путь на Одессу, на Приднестровье – они могут использовать для нанесения удара, чтобы отрезать всю Украину от Черного моря. Потому для них это важно.

– Появилась информация о том, что российские оккупанты начали «эвакуироваться» из Энергодара Запорожской области. Можно ли говорить о том, что фронт Путина начинает сыпаться?

– Он начал сыпаться уже давно, еще с Киева. Думаю, что и в Кремле это прекрасно понимают – что фронт начинает сыпаться, и единственное оружие против Украины – нанесение ударов по ее мирным целям, по энергетической инфраструктуре, по жилым кварталам, по населенным пунктам и так далее.

Этим они пользуются. На другую тактику у них просто не хватает сил. Мобилизация, которую они проводят, – это подготовка хорошо упакованного пушечного мяса. То, что они закупили у Ирана, – это как раз указание на вторую часть тактики, на нанесение ударов по территории Украины, а не по войскам. По войскам действие таких систем неэффективно.

– Можем ли мы рассчитывать на то, что Россия совершит «жест доброй воли» и выйдет с Запорожской АЭС?

– Хотелось бы надеяться, но опять же, все будет зависеть от того, как пойдут процессы в Кремле, как пойдет борьба между условными башнями. Все эти приказы пока связаны именно с этим.

Путин, конечно, пытается навязать дальнейшую эскалацию, чтобы показать, что он еще в силе. А силенок не хватает. Да, у него пока еще есть силовые структуры, которые он может противопоставить подкопам под него, но не исключено, что и внутри силовых структур вызреет что-то, потому что недовольных очень много. Так называемый патриотизм там подходит к концу.

– Как раз по поводу патриотизма. Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что фактически Украина воюет не с путинским режимом, а с российским народом, поскольку 82% россиян поддерживают то, что делает Путин. Учитывая такие настроения населения страны-агрессора, можно ли ожидать, что смена власти приведет к позитивным для нас переменам?

– Если и приведет, то далеко не сразу. На смену Путину придет условный Путин-2. К коренной смене существующего режима Россия не готова. У них царь в голове, и другого они просто не понимают. Каждый приходящий в Кремль видит себя в роли царя, и население готово это поддерживать.

Я не уверен, что путинскую политику поддерживают 82%. Это муляж. Но россияне не готовы открыто выступить против такого режима, их останавливает страх. Кроме того, они уже привыкли к этому, а привычка – очень сильная вещь.

Единственное, что может произойти моментально, – Россия может рассыпаться. Причем очень быстро. Но что будет дальше – это уже другой вопрос. Все будет зависеть от того, какими будут эти осколки России. Встанут ли они на демократический путь, на путь либеральной экономики, или же будут идентифицировать себя как части «империи», которые пытаются перебрать на себя ее наследие.

– По крайней мере, когда в России сменится власть, мы сможем рассчитывать, что война прекратится, что российские войска полностью выйдут с территории нашей страны?

– Да, на это мы можем рассчитывать. И нам нужно будет суметь воспользоваться этим. Если потом опять будет «возрождение» России, «вставание с колен», то к этому моменту мы должны обладать очень мощным оборонным потенциалом. Желательно быть в составе НАТО, в составе ЕС. Хорошо бы реалистично оценивать все эти тенденции и увидеть Украину в рамках нового мирового порядка.

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