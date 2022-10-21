Какие дешевые двушки продаются в Минске 2 21.10.2022, 14:33

От $26 500 в частном секторе у метро «Московская» до $40 000 в четырехэтажке «на Розочке».

Самые востребованные на рынке недвижимости - двухкомнатные квартиры. Поэтому ждать, что самые дешевые варианты будут еще и привлекательными, не приходилось. И все же объявления по продаже двушек в столице удивили журналистов «Комсомолки».

Посмотрим, какие самые дешевые двухкомнатные квартиры предлагают на вторичном рынке жилья.

1.Всего за $26 500 можно стать обладателем 2-х комнатной квартиры в Минске в переулке Чайковского. Это частный сектор, а жилье располагается в трехквартирном одноэтажном жилом доме, состоящем из трех отапливаемых пристроек. Общая площадь 39,8 квадратных метров. Дом в грустном состоянии. Но если вопрос денег первостепенен, рассмотреть этот вариант можно.

Из плюсов - место довольно удобное: до станции метро «Московская» примерно 850 метров, до «Парка Челюскинцев» 1450 метров.

Также развита инфраструктура: магазины, школы, детские сады, поликлиники, банки, напротив Севастопольский парк. Да и с транспортом тут проблем нет - поблизости ходят автобусы, троллейбусы и трамваи.

2. За $28 000 можно приобрести двушку с участком земли в одноэтажном доме 1960 года строительства в Степянке, на улице Подлесной.

Общая площадь 41,4 кв. метра. Состояние жилья странное - хозяева вроде и пытались делать ремонт, но, видимо, за что ни брались, все оказывалось не завершенным. В общем, без рук из правильного места там явно не обойтись. Отопление разведено по всей квартире, установлен твердотопливный котел. Санузел облицован керамической плиткой, в одной из комнат сделан натяжной потолок и уложен ламинат, установлены стеклопакеты. Участок передан в пользование, можно оформить в аренду.

Рядом магазин, остановка общественного транспорта, в четырех остановках находится станция метро «Московская». От дома до леса рукой подать. Также неподалеку есть ж/д станция, где останавливается электричка.

3. За $32 000 можно приобрести 2-комнатную квартиру в бревенчатом доме 1949 года постройки по улице Роменская. До станции метро «Аэродромная», которую вот-вот должны открыть, около 1100 метров. 29,7 квадратов - общая площадь. Вместе с квартирой владельцы отдают участок земли, как пишут, «для отдыха и барбекю».

Но, судя по тому, что фото внутри и снаружи дома хозяева не решились выставлять, до барбекю там придется основательно поработать, чтобы привести квартиру в нормальный вид.

4. За $39 000 можно купить сталинку на первом этаже двухэтажного дома по улице Седова. Это район ДК МАЗ. Станции метро «Автозаводская» и «Могилевская» равноудалены от дома и находятся на расстоянии около километра.

Жилая площадь 39,3 кв. метров, балкона нет, полы деревянные. Из приятного хозяева отмечают, что в квартире металлическая входная дверь, счетчики воды, газовая колонка (водонагреватель). Есть также сарай. В плане ремонта даже и сказать нечего, его нет.

Рядом гимназия, школа, кафе, аптеки магазины, Минский Институт управления, Инновационный университет, спортивный комплекс «Торпеда».

5. За $37 500 на продажу выставлена 2-комнатная квартира по улице Грекова. Это Заводской район.

Квартира на первом этаже двухэтажки 1958 года постройки, общая площадь 38,2 квадратных метра, высота потолков 2,7 метра, в качестве приятного бонуса есть подвал.

До станций метро «Партизанская» 950 метров, до «Автозаводской» 1400 метров. Рядом детский сад, школа, поликлиника, хорошо ходит транспорт.

6. За $38 100 продается кирпичный дом на улице Урожайной, общая площадь 52.5 квадратов, две комнаты, потолки высотой 2,7 метра. Заодно есть участок 6 соток. Это, на минуточку, Центральный район столицы!

Дом придется делить с соседом, но входы разные, территория огорожена и при желании с ним можно даже не пересекаться. Хозяева уверяют, что коммунальные платежи составляют всего 5 рублей в месяц.

Инфраструктура как обычно: детсад, школа, поликлиника. Ходит много транспорта.

7. Наконец, мы выбрались из одно- и двухэтажных домиков. За $40 000 перед нами квартира, правда, все равно на первом этаже, но 4-х этажного дома на Волоха в районе улиц Розы Люксембург и Карла Либкнехта.

Общая площадь 41,6 кв. метров. В 2006 году был капитальный ремонт дома, проведена замена труб и утепление фасадов. Правда, самой квартиры ремонт не коснулся, о чем честно говорят хозяева.

До станций метро «Грушевка» 1100 метров, до «Молодежная» 1250 метров, до «Площади Богушевича» 1300 метров. С инфраструктурой все хорошо, в шаговой доступности детские сады, школы, школа спортивной гимнастики, магазины, аптеки, почта, банки и даже Маломедвежинский сквер.

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