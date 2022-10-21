Такого оружия нет нигде в мире: обновленный IRIS-T прошел «боевое крещение» в Украине 21.10.2022, 14:34

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ЗРК отлично показал себя во время последних обстрелов со стороны российской армии.

Первый модернизированный немецкий зенитно-ракетный комплекс IRIS-T, который получила Украина, прошел «боевое крещение» и хорошо показал себя во время последних обстрелов со стороны российской армии.

Об этом во время брифинга рассказал спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

«IRIS-Т – мощный немецкий комплекс. То, что Украина получила и будет получать дальше, это новейшая техника, которая прошла модернизацию. Таких комплексов нет нигде в мире, а в Украине уже есть. Единственный минус, что их мало. Ожидается, что немецкая промышленность наберет обороты, чтобы увеличить производство и Украина получила как можно больше этих комплексов для вооружения воздушных сил ВСУ. Одна из таких систем уже работает», – отметил Игнат.

По словам спикера Воздушных сил ВСУ, вся информация о «боевом крещении» этого комплекса и проверке его боеспособности и результативности в боевых условиях будет передана немецкой стороне для учета «некоторых моментов и наращивания мощностей». Он добавил, что Украина ожидает поставку еще нескольких систем ПВО от Германии.

«Мы получим в ближайшие месяцы еще несколько пусковых установок, которые несколько усилят – немного, но усилят. Комплекс имеет 8 пусковых контейнеров. Даже одна установка, оснащенная восемью ракетами, – это уже довольно мощное средство, которое может уничтожать воздушные цели: ракеты и БПЛА, которые летят на нас в последнее время», – резюмировал Игнат.

Поставки IRIS-Т в Украину: что известно

10 октября Германия объявила, что в ответ массированный ракетный удар по городам Украины со стороны Российской Федерации в Украину отправили первую из четырех систем ПВО IRIS-T. Остальные будут переданы в 2023 году.

Предоставленный Берлином зенитно-ракетный комплекс IRIS-T был успешно интегрирован в систему противовоздушной обороны Украины и продемонстрировал первые результаты работы.

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