В Литве в двух «пустых» фурах нашли белорусские контрабандные сигареты на более чем 830 тысяч евро 1 21.10.2022, 14:40

В грузовиках были тайники.

В Шальчининкае и Твярячюсе таможенники задержали два «пустых» грузовика с контрабандными сигаретами на более чем 830 тыс. евро, сообщили в литовской таможне.

Вечером 17 октября в пункт пропуска «Твярячюс» прибыл грузовой автомобиль Renault. Водитель — гражданин Беларуси — заявил, что фура пустая, однако таможенники не поверили: крыша полуприцепа была значительно толще, чем должна быть. При досмотре выяснилось, что в потолке есть тайник. В нем обнаружили 55 460 пачек сигарет.

Похожая история случилась 18 октября в пункте пропуска «Шальчининкай» Из Беларуси прибыл якобы пустой грузовик DAF, но при рентген-контроле таможенники установили, что в полу и передней стенке полуприцепа есть тайники. В них обнаружили 169 574 пачки сигарет

Стоимость изъятой контрабанды с учетом всех обязательных налогов составила 837 тыс. евро.

В связи с инцидентами литовские таможенники инициировали досудебное расследование, которое ведет окружная прокуратура. После допроса оба водителя были отпущены. У них изъяли документы и запретили выезжать из страны.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».