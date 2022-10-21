Букмекеры назвали фаворитов на пост премьера Великобритании 21.10.2022, 14:46

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Наибольшие шансы у трех кандидатов.

Лидирующие позиции в гонке за пост премьера Великобритании по-прежнему занимает экс-глава министерства финансов Риши Сунак. Об этом говорится на сайте букмекерской платформы Betfair.

В предвыборной гонке по-прежнему лидирует бывший министр финансов Риши Сунак. На втором месте экс-премьер Борис Джонсон. Третьим идет лидер палаты общин Пенни Мордонт.

Ранее Лиз Трасс, премьер-министр Великобритании, заявила об отставке, пробыв на этом посту всего 44 дня.

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