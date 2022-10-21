Появились кадры с Антоновского моста после мощного удара ВСУ 3 21.10.2022, 15:25

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Уничтожены три российские баржи у левого берега Днепра.

Результат ночного удара по Антоновскому мосту – уничтожение нескольких барж, с помощью которых оккупанты наладили переправу через Днепр.

Информацию подтвердил украинский активист «Николаевский Ваньок». Успешность удара подтвердила и спикер ОК «Юг» Наталья Гуменюк.

В Telegram-канале активист обнародовал фотографию, на которой зафиксирован Антоновский мост, как утверждают, после артудара в ночь с 20 на 21 октября. В сообщении указано, что уничтожены три баржа.

Фотографии не слишком хорошего качества. Но можно предположить, что об уничтожении барж свидетельствует небольшой просвет в баржевом мосту, который просматривается на снимке. Просвет расположен вплотную к левому берегу Днепра.

Наталья Гуменюк, руководитель прессцентра ОК «Юг», в эфире Всеукраинского телемарафона подтвердила удар по Антоновскому мосту возле Херсона. Лица, пострадавшие во время этого удара – российские военные, которых оккупанты пытаются выдать за гражданских.

Отметим, что стало известно, что среди погибших - российские пропагандисты телеканала «Таврия», которые почему-то во время комендантского часа переправлялись через Антоновский мост. Об этом свидетельствует запись, опубликованная другим росСМИ.

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