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Под Москвой – масштабный пожар: дым затянул местность вокруг

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  • 21.10.2022, 15:23
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Под Москвой – масштабный пожар: дым затянул местность вокруг

Над источником возгорания распространяется едкий химический запах.

21 октября под Москвой начался масштабный пожар. Площадь возгорания – около 2 тыс кв. м.

Информация обнародована в РИА «Новости».

Первое сообщение о пожаре появилось в медиа около 9:40. Утверждалось, что пламя охватило площадь около 5 тыс. кв. м. На видеозаписях видно, что в небо над зданием поднимается высокий столб черно-серого дыма.

Позже стало известно, что пожар вспыхнул в городке Ногинск в 35 км к востоку от Москвы.

Местный житель, зафиксировавший событие на видео, отметил, что горит «в районе Павлово-Посадского. Склады какие-то».

Российское МЧС локализовало пожар – об этом сообщили через час. Площадь возгорания уточнили – около 2 тыс кв. метров. В 11 заявили, что в настоящее время потушили открытый огонь, пожарный работают дальше.

Кроме впечатляющего столба дыма, свидетели утверждают, что ощущается резкий химический запах.

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