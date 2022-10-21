Что и почем продают сегодня на авторынке в минской Малиновке? 21.10.2022, 15:26

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Он давно известен автолюбителям свежими авто из Европы.

Рынок в Малиновке давно известен автолюбителям свежими авто из Европы и высокими ценами. Вроде бы машины приезжают, но их немного. А летом продавцы и вовсе жаловались на отсутствие достойных экземпляров. Поэтому журналисты av.by вновь отправились на популярную площадку, чтобы выяснить, что там представлено осенью. е

В этот раз локация встретила нас стройными рядами автомобилей и все еще расстроенными торговцами: теперь проблема в заметно снизившемся темпе продаж. Правда, переписывать ценники здесь не спешат, хотя в данный момент общая тенденция на рынке подержанных авто к этому располагает. Что касается конкретно ценообразования транспорта «без пробега по РБ», то наш эксперт — специалист по подбору автомобилей — говорит следующее:

— Снижают цены в основном люди, у которых в машину вложены последние деньги. Преимущественно это неопытные продавцы и те, кто решил в определенный момент подзаработать, никогда этим ранее не занимаясь. Ну а бывалые перекупы не спешат задешево расставаться с иномаркой, потому что знают: сейчас даже в Европе увеличился спрос на авто и приобрести за те же деньги хороший вариант уже не получится. Будет только дороже.

Еще одно изменение на авторынке в Малиновке: появилось больше экземпляров с небольшим пробегом — до 60 тысяч километров. Эксперт объясняет это ставкой на россиян, которые до недавних событий, связанных с мобилизацией, активно покупали в Беларуси авто. И для них пробег — принципиально важный аспект. Из этого следует, что сейчас надо очень внимательно осматривать машину перед покупкой. Мало того, что километраж продолжают скручивать, так еще и научились это делать качественно, не оставляя следов в блоках управления. Поэтому мы советуем проверять иномарки по европейским отчетам и не верить убеждениям продавцов.

Яркий пример подобного обмана — Renault Talisman с заявленным пробегом 97 000 км. Компьютерная диагностика такое значение полностью подтверждает, а вот в отчете обнаружились интересные данные: в мае 2021 года этот «Талисман» проходил техосмотр в Литве на отметке… 195 564 км!

Встречаются, конечно, и куда более серьезные махинации. К примеру, белый Volkswagen Passat 2018 года выпуска с заявленными 87 тысячами километров пробега, похоже, даже и не пытались подготовить к продаже. «Чумазый» салон, цена по верху рынка ($23 900), а километраж, согласно данным блоков управления, давно перевалил за 250 тысяч! Плюс ко всему заднее крыло пережило значительный ремонт: показания толщиномера превышают 1 000 микрон.

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