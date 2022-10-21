Эксперт назвал преимущества украинской армии над российской 2 21.10.2022, 15:36

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ВСУ превосходят врага по ряду параметров.

Украинская армия сейчас превосходит российскую по качеству оружия, дисциплине и моральному духу, а также качественному планированию военных операций.

Об этом заявил военный эксперт Юрий Федоров в интервью УНИАН.

При этом он отмечает, что на разных направлениях на фронте у Украины и России разное соотношение сил.

«На некоторых направлениях РФ может сконцентрировать больше артиллерии, что является очень важным. На других направлениях преимущество принадлежит ВСУ. По качеству вооружения Украина сейчас превосходит Россию - это знаменитый HIMARS, который у всех на слуху, похожие системы MARS и некоторые другие. Есть целый ряд другого оружия, поставленного Западом, которого у России нет, или которое она не может применять. Например, ракеты HARM, которые поражают радиолокационные станции», - сказал Федоров.

Эксперт отмечает, что ВСУ превосходят российскую армию по уровню боевого духа, готовности сражаться и дисциплине.

«Одно дело, когда солдат гонят воевать и умирать непонятно за что, а другое дело - когда солдаты воюют и готовы умереть, чтобы защитить свою землю, семьи, страну. Это совершенно разная ситуация, которая играет очень большую роль. Когда люди идут в бой за большие деньги, они хотят остаться в живых, потому что нужно как-то использовать эти деньги для собственного удовольствия. Человек, который заботится о своей жизни, всегда будет воевать хуже того, который готов рисковать всем», - говорит Федоров.

Также он выделяет фактор качественного уровня высшего военного командования, что влияет на разработку и проведение операций на поле боя.

«Посмотрите, российскую армию удалось заманить на правый берег Днепра после того, как с середины июля начали говорить об освобождении Херсона. Российское военное командование тут же разместило большие контингенты войск на правом берегу, не заботясь о том, что их снабжение может быть затрудненным. Об этом или не подумали, или Путин дал приказ во что бы то ни стало удержать Херсон. Таким образом резервы РФ выманили на правый берег, а затем ВСУ нанесли совершенно неожиданный удар в Харьковской области. Это один из примеров того, что операции, разработанные и реализованные Генштабом ВСУ на порядок выше операций Генштаба РФ», - считает Федоров.

Эксперт добавляет, что российская армия действует по шаблонам Второй мировой войны, штурмуя укрепленные позиции.

«В России тупо по шаблону штурмуют сильно укрепленные позиции. Если мне не изменяет память, они на протяжении пяти недель штурмовали агломерацию Рубежное-Северодонецк-Лисичанск, добившись победы «перепахиванием» всего, что только можно. Это не военное искусство, а тупое следование шаблонам Второй мировой войны. Тогда как молниеносные маневренные группы ВСУ в Харьковской области и успешное рассеивание военной группировки под Лиманом - это свидетельство того, что военное планирование и управление войсками находятся на разных качественных уровнях», - говорит Федоров.

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