Беларусь – среди аутсайдеров мирового экономического роста 3 21.10.2022, 15:43

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Международные эксперты поделились прогнозом.

Инфографика от МВФ показывает, что Беларусь относится к самому проблемному в мире региону с точки зрения динамики ВВП, пишет thinktanks.by.

МВФ в своем последнем докладе прогнозирует Беларуси падение ВВП на 7% в нынешнем году. При том что мировая экономика вырастет на 3,2%.

В целом, в мире фиксируется замедление роста валового продукта. По оценкам, в странах, на долю которых приходится около трети мировой экономики, реальный валовой внутренний продукт сократится на две четверти в этом или следующем году.

На карте видно, что одним из самых проблемных в мире регионов является наша страна.

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