Специалисты поделились необычайно полезными для здоровья и фигуры советами 1 21.10.2022, 15:50

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Что добавить к салату, чтобы быстрее похудеть?

«Хочешь похудеть, съешь салатик» – очень распространенный совет, но вот насколько он эффективен? Чтобы ваш салат и правда был полезен не только для фигуры, но и для здоровья, выполняйте эти несколько простых правил, пишет сайт novochag.ru.

Не отказывайтесь от масла

Многие витамины и питательные вещества, которых много в овощах и зелены, растворяются только в жирах. Поэтому важно заправлять их маслом – в противном случае никакой пользы от них не будет. Более того, ненасыщенные жирные кислоты растительного происхождения благоприятно воздействуют на сосуды и сердце и помогают контролировать уровень сахара в крови. Диетологи считают оптимальной заправку из двух столовых ложек масла и небольшого количества уксуса.

Добавляйте зелень

Базилик, петрушка, кинза, шпинат и листовой салат – каждый из этих овощей содержит целый комплекс полезных антиоксидантов, которые помогают нам противостоять болезням. А еще – зелень обладает ярким вкусом, благодаря которому можно не добавлять специализированные добавки для салатов, которые обычно очень калорийны и неполезны для здоровья.

Добавляйте белок

Орехи, семечки, сыр, рыба или белое куриное мяса – эти добавки сделают салат не только вкуснее, но и сытнее и вам меньше захочется перекусывать. Главное – соблюдать здоровые размеры порции.

Добавляйте разные овощи и фрукты

Чем больше разных овощей и фруктов «встретятся» в вашем салате, тем полезнее он будет: многие витамины и минералы становятся еще полезнее, если взаимодействуют с другими. Морковь, огурцы, разноцветные перцы, брокколи, горох, артишоки, клубника, малина или груши – все эти овощи и фрукты стоит сочетать в салате как можно чаще.

Откажитесь от сухариков

Гренки и сухарики – популярный ингредиент многих салатов, но вот пользы от них не много. Как правило, в них много легких углеводов и очень мало питательных веществ, а также высокий гликемический индекс – из-за этого сахар в крови резко повышается и мы снова испытываем голод.

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