РФ столкнется с проблемами из-за мобилизации жителей оккупированных областей Украины 4 21.10.2022, 15:59

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Мобилизованные могут развернуть автоматы против оккупантов.

Президент РФ Владимир Путин стремится восполнить недобор по мобилизации за счет жителей оккупированных областей Украины, заявил российский правозащитник Марк Фейгин.

«Я думаю, что неофиты, граждане Украины, в этом плане находятся в зоне риска. Мы это видели на Донбассе, в Донецкой и Луганской областях, где мобилизация вообще никогда не останавливалась», - подчеркнул он в интервью «Главреду».

Вместе с тем он считает, что оккупанты РФ могут столкнуться с проблемами из-за мобилизации жителей оккупированных областей Украины.

Правозащитник говорит, что при определенных обстоятельствах они могут выступить против оккупантов.

«А что касается новых территорий, то там всегда были какие-то опасения. Наберешь много людей - они развернут автоматы. А так их можно просеять и по чуть-чуть куда-то добавлять на линию фронта - на Донбассе и так далее. А то и вообще с севера пустить, ведь они же с территории России «поплывут». Так что, думаю, и эта цель тоже, несомненно, ставится. Но все эти цели - побочные. В конечном итоге их задача если не удержать правый берег, то разрушить все, что там останется», - добавил Фейгин.

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