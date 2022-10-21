закрыть
21 октября 2022, пятница, 16:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Недавно уволенный «председатель» Речицкого райисполкома находится за решеткой?

1
  • 21.10.2022, 16:08
  • 3,212
Недавно уволенный «председатель» Речицкого райисполкома находится за решеткой?

Панченко отличился в 2020-ом году.

Экс-председатель Речицкого райисполкома Виталий Панченко задержан силовиками. Об этом сообщили «Флагштоку» два не связанных между собой источника.

Как рассказал человек, знакомый с ситуацией, экс-председателю райисполкома инкриминируют недостачу свиней и крупного рогатого скота в хозяйствах Речицкого района. Официальные источники о задержании Панченко ничего не сообщают.

Виталий Панченко был старожилом среди руководителей районных администраций Гомельской области. После нескольких лет работы в сельскохозяйственных организациях, он возглавил Речицкий райисполком еще в ноябре 2012 года.

В карьере Виталия Панченко на посту руководителя имеется весьма примечательный случай. 16 августа 2020 года он был одним из районных руководителей, который вышел к народу, протестующему против фальсификаций на выборах и избиений граждан.

Однако диалога не получилось. Уклонение председателя райисполкома от ответов на прямые вопросы возмущало собравшихся. В конце концов Панченко заявил, что готов покинуть свою должность: «Я здесь работаю не первый год. Если я что-то делаю не так, я никогда за власть не держался и не держусь».

В ответ на предложение написать заявление об отставке Панченко ответил: «Хорошо, я вас услышал, мы определимся».

Виталий Панченко ушел в отставку только спустя два года. Но теперь уже вместе с уголовным делом.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Марш мудрости продолжается
Марш мудрости продолжается Ирина Халип
Три ключевых прокола Путина и Лукашенко
Три ключевых прокола Путина и Лукашенко Роман Бессмертный
Еще десять лет назад мы выяснили, что белорусская и российская армии – отстой
Еще десять лет назад мы выяснили, что белорусская и российская армии – отстой Томас Мазетти
Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан 
Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан  Артем Черников