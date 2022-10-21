Недавно уволенный «председатель» Речицкого райисполкома находится за решеткой? 1 21.10.2022, 16:08

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Панченко отличился в 2020-ом году.

Экс-председатель Речицкого райисполкома Виталий Панченко задержан силовиками. Об этом сообщили «Флагштоку» два не связанных между собой источника.

Как рассказал человек, знакомый с ситуацией, экс-председателю райисполкома инкриминируют недостачу свиней и крупного рогатого скота в хозяйствах Речицкого района. Официальные источники о задержании Панченко ничего не сообщают.

Виталий Панченко был старожилом среди руководителей районных администраций Гомельской области. После нескольких лет работы в сельскохозяйственных организациях, он возглавил Речицкий райисполком еще в ноябре 2012 года.

В карьере Виталия Панченко на посту руководителя имеется весьма примечательный случай. 16 августа 2020 года он был одним из районных руководителей, который вышел к народу, протестующему против фальсификаций на выборах и избиений граждан.

Однако диалога не получилось. Уклонение председателя райисполкома от ответов на прямые вопросы возмущало собравшихся. В конце концов Панченко заявил, что готов покинуть свою должность: «Я здесь работаю не первый год. Если я что-то делаю не так, я никогда за власть не держался и не держусь».

В ответ на предложение написать заявление об отставке Панченко ответил: «Хорошо, я вас услышал, мы определимся».

Виталий Панченко ушел в отставку только спустя два года. Но теперь уже вместе с уголовным делом.

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