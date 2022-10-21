Украинские защитники освободили уже 88 населенных пунктов в Херсонской области 21.10.2022, 16:15

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ВСУ уже 240 дней героически противостоят российскому вторжению.

Украинские защитники деоккупировали уже 88 населенных пунктов в Херсонской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя руководителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко.

- Херсонщина - деоккупировано 88 населенных пунктов, – говорится в сообщении.

По словам Тимошенко, у них проживает 11 827 гражданских жителей. Им оказывается необходимая гуманитарная помощь. Также происходит восстановление систем жизнеобеспечения.

- Продолжается расчистка дорог, восстанавливается мобильная связь, - добавил Тимошенко.

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