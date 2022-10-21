«Откажут или нет – чистое везение» 3 21.10.2022, 17:03

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Белорусы рассказали, как открыть банковский счет за границей.

Из-за санкций в банковском секторе белорусы не всегда могу воспользоваться своими картами за рубежом. Конечно, можно перейти на расчет наличными, но этот вариант хорош только для туристов, которые просто приехали на отдых. А что делать тем, кто планирует обосноваться в другой стране на длительное время? В этом случае без счета в местном банке не обойтись. Плюс для карты зарубежного банка можно найти применение и в Беларуси. Сайт myfin.by попросил читателей, которые сумели открыть счет за границей, поделиться своим опытом и рассказать, с какими трудностями пришлось столкнуться.

Как открыть банковский счет в Польше

Людмила переехала в Белосток весной 2022 года. Открытие счета в местном банке – первое, что девушка решила сделать по приезде. По ее словам, оформить платежную карту в Польше иностранцы могут сразу в нескольких банках.

Но многие финучреждения, помимо паспорта, требуют предоставить вид на жительство, трудовой договор, польский идентификатор личности (pesel), документ о регистрации (meldunek), а также подтверждение легальности пребывания в стране.

– Из перечисленных документов у меня был только белорусский паспорт с шенгенской визой, поэтому пошла в PKO Bank Polski (крупнейший банк Польши), где кроме паспорта больше ничего не требовали.

После введения санкций со стороны ЕС количество банков, обслуживающих белорусов, резко сократилось. Сейчас, по словам Людмилы, в Польше гражданам Беларуси открывают счета только в PKO и Getin bank.

– С августа 2022 года в Getin bank начали требовать вид на жительство. Причем документ необходимо предоставить в банк даже тем, кому ранее уже открыли счет только по паспорту. Многим белорусам начали приходить смс-сообщения от банка с просьбой предоставить вид на жительство, иначе счет будет закрыт. Есть опасения, что банк РКО тоже в ближайшее время изменит требования.

Но на данный момент для открытия счета в банке PKO иностранцу достаточно паспорта. Вот как это сделать:

1. Оформите сим-карту польского оператора мобильной связи. Сделать это можно не только в салонах связи, но и в обычных супермаркетах. Для регистрации «симки» потребуется белорусский паспорт. Карта активируется моментально, телефоном с польским номером можно пользоваться сразу же.

2. Заполните заявление на открытие счета. Эту процедуру можно сделать в любом отделении банка РКО. Сотрудники банка обязательно попросят предоставить паспорт. В заявлении укажите польский номер мобильного телефона и адрес проживания (адрес отеля тоже подойдет).

3. Получите реквизиты своего банковского счета. Счетом можно пользоваться сразу же, его не нужно активировать – все делается в банке во время оформления документов.

4. В течение 2 недель по указанному в заявлении адресу придет письмо с банковской картой.

Как открыть банковский счет в Грузии

Фрилансер Максим из Беларуси открыл счет в грузинском банке в 2019 году. Тогда для процедуры хватило только паспорта.

– Я просто пришел в банк TBC, заполнил анкету, указав в ней грузинский номер телефона и адрес съемной квартиры в Тбилиси. Через два дня получил смс-сообщение, что моя анкета одобрена. Еще через неделю забрал банковскую карту вместе с договором на обслуживание счета.

Срок действия карты Максима истекает в декабре этого года, и он опасается, что теперь получить новый «пластик» в банке TBC будет проблематично.

– Примерно год назад грузинские банки ужесточили требования к иностранцам. Например, помимо заполнения анкеты с указанием личных данных, теперь требуют подтвердить источник доходов и предоставить выписку из белорусского банка о движении средств по счету за последние несколько месяцев. У многих белорусов, например, нет возможности получить такие документы, находясь за пределами Беларуси.

По словам Максима, дополнительные документы в грузинских банках у иностранцев просят предоставить выборочно. Например, в Bank of Georgia можно заполнить анкету на открытие счета прямо на сайте финучреждения. Но при этом банк попросит оплатить сбор за ее рассмотрение в размере 50 лари (около 46 BYN).

Если после рассмотрения вашего заявления банк выдаст положительное решение, то, скорее всего, подтверждение уровня и источников дохода для открытия счета уже не требуют.

Рандомный подход практикуется и в открытии самих счетов.

– Некоторые знакомые белорусы получают отказ в одном отделении банка, через пару дней идут в другое отделение этого же банка и открывают все без проблем. Откажут или нет – чистое везение.

Максим говорит, что на фоне санкций и проблем с банковскими платежами в России и Беларуси активизировались мошенники, которые готовы за деньги помочь с открытием счетов в грузинских банках дистанционно.

– По своему опыту знаю, что это невозможно, потому что для открытия счета требуется личное присутствие. Или доверенность на третье лицо, оформленная у грузинского нотариуса.

Несмотря на то что грузинские финучреждения ужесточили требования к иностранцам, которые хотят открыть счет в банке, есть возможность сделать это за полчаса и при наличии одного лишь белорусского паспорта. Например, такие услуги оказывает Credo Bank. Именно здесь летом открыла счет белоруска Екатерина.

– Прилетела в Батуми на пару дней и решила попробовать открыть счет в местном банке, чтобы минимизировать комиссию за переводы из-за границы. Прочитала, что в Credo это можно сделать на месте за полчаса, получив неименную карту сразу на руки. Мне такой вариант подходил, так как времени ждать именной «пластик» не было.

Екатерина обратилась в ближайшее отделение банка, где узнала, что сперва нужно оформить сим-карту у любого местного оператора связи – на нее будут приходить все сообщения о движении средств по счету.

– Нашла неподалеку офис «Билайн», там очередь состояла из одних русскоговорящих клиентов, которые тоже покупали «симки» для открытия банковских счетов. Минимальный пакет услуг связи мне обошелся в 10 лари (около 9 BYN).

Номер нужно обязательно сохранить и после того, как вам откроют счет. Потому что на этот номер телефона будут приходить не только все уведомления из банка, но и пароли для банковского приложения, если по неосторожности вы вдруг заблокируете к нему доступ.

Поэтому по возвращении в Беларусь я активировала функцию сохранения номера – за это «Билайн» списывает со счета в месяц 0,1 лари (около 0,09 BYN, или 9 копеек).

В самом банке Екатерина провела не более 30-40 минут. Русскоговорящий оператор помогла ей заполнить анкету, где указала адрес отеля, в котором остановилась девушка, внесла на счет 50 лари (около 46 BYN), из которых 35 (около 32 BYN) списались сразу же как единоразовая плата за открытие счета. Оставшиеся 15 лари (около 14 BYN) нужно было обналичить в банкомате, чтобы активировать карту. Но не всю сумму сразу.

– Процедура на самом деле очень странная, потому что мне пришлось выполнить три операции подряд, снимая по 5 лари, чтобы карта активировалась и ее можно было добавить в банковское приложение. Повезло, что сотрудница Credo все подробно объяснила. Мне рассказывали, что многие пропускают эту процедуру и просто возвращаются с неактивированной картой в Беларусь или Россию, где она превращается в бесполезный кусок пластика.

Ежемесячно за обслуживание карты у Екатерины списывается со счета 1 лари (около 0,9 BYN, или 90 копеек). Еще столько же банк снимает за услугу смс-оповещений. На территории Беларуси с оформленной в Грузии мультивалютной Mastercard проблем нет, по ней даже можно снимать деньги без комиссии в нескольких банкоматах белорусских банков.

– Обязательная комиссия, если пользуешься банкоматом за границей, есть с грузинской стороны, и вот она не всегда корректно начисляется. Попытки выяснить через техподдержку, почему вместо $3 (это минимальная сумма комиссии) у меня со счета списали вдвое больше, ни к чему не привели – отвечают, что деньги за транзакцию берет якобы белорусская сторона.

По словам Екатерины, сейчас грузинский банк Credo предлагает специальные карты для экспатов – иностранцев, которые уже живут или планируют жить в Грузии. Такие карты оформляются бесплатно.

– Причем оформить ее можно дистанционно – через приложение. Есть даже опция платной доставки карты за границу. Но как технически это все проходит, затрудняюсь сказать. Ведь для регистрации в приложении нужна сим-карта местного мобильного оператора. А оформить ее, находясь, к примеру, в Минске, невозможно.

То есть, услуга, по-видимому, рассчитана на тех, у кого уже есть счет в Credo. Если это предложение будет актуальным через 3 года, когда истечет срок действия моей карты, то попробую им воспользоваться.

Суммируя опыт обоих героев, можно вывести следующие 6 шагов для открытия счета в грузинском банке:

Приобретите сим-карту местного мобильного оператора.

Подготовьте пакет документов в зависимости от требований банка, минимум – паспорт.

Заполните заявление в банке или дистанционно (придется оплатить взнос за его подачу, если это предусмотрено финучреждением).

Получите одобрение на открытие банковского счета (по телефону, электронной почте либо на месте).

Заберите банковскую карту сразу на месте (если неименная), через несколько дней в отделении банка либо по почте (если именная).

Активируйте карту в банкомате согласно банковской инструкции.

Как открыть банковский счет в Казахстане

Леонид переехал в Казахстан несколько месяцев назад. Говорит, что, имея белорусское гражданство, открыть счет в местном банке – не проблема.

– С иностранцами работает несколько банков, но самыми популярными считаются Halyk и Kaspi. В первом банке счета открывают те, кому карта нужна для переводов за границей. Но, насколько я знаю, при ее оформлении требуют трудовой договор с казахским работодателем. У меня карта Visa Gold от Kaspi, которой проблематично расплачиваться за рубежом, но внутри страны никаких сбоев лично у меня не было.

Вот как Леонид открывал счет в банке Kaspi:

1. Оформил сим-карту местного мобильного оператора. Купил в ближайшем салоне связи.

2. Получил индивидуальный идентификационный номер (ИИН). Его выдают в Центре обслуживания населения. Это аналог белорусского расчетно-вычислительного центра. В окошко нужно подать заявление на присвоение ИИН и белорусский паспорт. После объявления частичной мобилизации в России в Казахстан хлынул поток мигрантов, поэтому получить ИИН стало сложнее. Леонид получил свой ИИН в течение пары дней. Но сейчас эта процедура может занимать больше недели.

3. Предоставил в банк требуемый пакет документов (в Kaspi достаточно ИИН и паспорта). ИИН обычно присылают либо почтой, либо на e-mail в электронном виде. Сейчас из-за наплыва желающих его отправляют только в электронном варианте, который банки не принимают. Поэтому за распечаткой выстраиваются большие очереди – приходится ждать по несколько часов.

4. Заполнил заявление и прошел процедуру верификации. Верификацию проводят с помощью специального оборудования, которое фотографирует ваше лицо.

Активировать ее не нужно.

6. Скачал мобильное приложение выбранного банка и привязал к нему банковскую карту для выполнения операций онлайн.

– За оформление карты я ничего не платил, и в первый год обслуживание тоже бесплатное. Нет комиссии на переводы внутри банка и снятие наличных, за международные переводы берут что-то около 1%. Ну и кешбэк по карте крутой – 10%.

Как открыть банковский счет в Литве

Банковский счет в этой стране, не имея гражданства, можно открыть только при наличии вида на жительство. Белоруска Алина нашла другой способ получить банковскую карту для расчетов внутри страны и за рубежом.

– Я столкнулась с тем, что не могу нигде рассчитаться белорусской картой. Хорошо, что была некоторая сумма наличными – ее хватило на первое время проживания в Литве. Но проблема в том, что за услуги здесь проще и удобнее платить картой – тот же счет мобильного телефона пополнять, например.

Знакомые, которые переехали в Литву из Беларуси раньше меня, поделились лайфхаком. Чтобы получить карту, которую можно использовать для расчетов на территории Литвы, нужно зарегистрироваться в платежной системе: Paysera, Pioneer, Revolute, Wise.

Алина выбрала систему Paysera, скачала мобильное приложение, зарегистрировалась в нем, прошла верификацию и на адрес квартиры друзей, у которых в то время жила, заказала карту Paysera Visa.

– Можно было сделать виртуальную, но я решила, что «пластик» все же надежнее – с обычной картой можно в банкомате деньги обналичить. Плюс не везде в Литве, как выяснилось, принимают бесконтактные платежи.

Карта с доставкой обошлась Алине в 20 евро, а обслуживание – в 1 евро ежемесячно. На территории ЕС оплачивать ею товары и услуги в евро можно без комиссии, а вот за снятие наличных в банкомате списывается 1 евро. Пополнить наличными карту невозможно, девушка использует ее для получения вознаграждений за работу фрилансером. По словам белоруски, переводы на Paysera Visa с карт белорусских банков сейчас проходят не всегда.

Вот эти 6 шагов помогут обзавестись платежной картой в Литве:

1. Выберите платежную систему (Paysera, Pioneer, Revolute или Wise). Обязательно проверьте, нет ли каких-то ограничений для граждан Беларуси.

2. Зарегистрируйтесь в выбранной системе через сайт или мобильное приложение.

3. Заполните анкету и пройдите верификацию. Для этого вам понадобятся сканы белорусского паспорта, в некоторых случаях – селфи с развернутым паспортом.

4. Закажите карту. Учтите, что карту нужно будет сразу оплатить. А платеж с белорусской банковской карты может не пройти.

5. Укажите адрес доставки. Тут следует быть максимально внимательным, потому что изменить адрес в некоторых платежных системах невозможно.

6. Получить карту и активировать ее, следуя инструкции платежной системы.

Как открыть банковский счет в России

Михаил не первый год работает на стройках в России. Говорит, что многие работодатели предпочитают платить наличными, поэтому нужды в оформлении российской банковской карты у него до недавнего времени не было.

– Деньги семье переводил через Юнистрим, а в магазинах мог без проблем рассчитаться белорусской картой Visa, которую перед отъездом на заработки всегда пополнял примерно рублей на 300-400 – мало ли что.

Проблемы с белорусской картой, по словам Михаила, начались весной, когда платежная система Visa ввела ограничения. Мужчина решил вопрос легко – через мобильное приложение заказал в белорусском банке карту платежной системы «Мир», которая без проблем работает на территории России.

– Примерно в это же время я поменял в России работодателя, который настоял на открытии банковского счета для перевода зарплаты. Пришлось разбираться, что да как.

Как открыть счет в российском банке:

1. Купить местную сим-карту.

2. Выбрать банк и подготовить требуемый пакет документов. Могут попросить подтвердить регистрацию и сделать справку о доходах. По словам Михаила, все документы можно получить через работодателя.

3. Оформить заявку на открытие счета. Некоторые банки предоставляют возможность сделать это онлайн. Достаточно указать в анкете паспортные данные и номер мобильного телефона российского оператора.

4. Дождаться уведомления от банка о том, что карта готова.

5. Забрать карту в указанном отделении банка, привязать к банковскому мобильному приложению. При оформлении заявки можно выбрать город и отделение, в котором вы хотели бы получить банковскую карту. В большинстве случаев карты активации не требуют.

Михаил свою карту получил через неделю после того, как оформил заявление в Сбер Банке. При этом за саму карту мужчина ничего не платил. Обслуживание, по словам Михаила, также бесплатное, потому что на нее он получает зарплату. Иначе пришлось бы ежемесячно платить за пользование «пластиком» 150 российских рублей (около 6 BYN).

– В России без проблем с ее помощью делаю покупки, а вот в Беларуси ею пользоваться невыгодно – есть ограничения на снятие наличных и комиссия. Так что домой по-прежнему везу наличку, которую снимаю по этой карте. В сутки, кстати, я могу снять через банкомат до 150 тысяч российских рублей.

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