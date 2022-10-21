В Могилевском зоосаде живет медведь - предсказатель погоды 3 21.10.2022, 16:54

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Он сделал прогноз на эту зиму.

В Могилевском зоосаде обитает бурый медведь по имени Федор — по словам сотрудников, он умеет предсказывать погоду. К примеру, своими повадками он всячески намекает, что предстоящая зима наступит скоро и будет холодной, пишет zerkalo.io.

В учебную лабораторию «Зоосад» Федор приехал медвежонком и с тех пор ни разу не ошибся в своих прогнозах. Сотрудники даже в шутку называют его главным синоптиком Могилевской области.

По их наблюдениям, нынешнее поведение медведя предвещает похолодание и наступление скорой зимы.

— Сейчас Федор ведет активный образ жизни и поедает все корма, чтобы запастись перед спячкой жиром и хорошо пережить зиму, — рассказал заведующий учебной лабораторией «Зоосад» Могилевского государственного агролесотехнического колледжа имени Орловского Иван Нижников.

По его словам, любимое лакомство животного — мед, перед зимой ему также дают много мяса, рыбы, сухофруктов.

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