ВСУ захватили передовые позиции российских десантников 21.10.2022, 17:01

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Украинские бойцы похвастались существенными трофеями.

Бойцы 36-ой отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины имени контр-адмирала Михаила Белинского захватили позиции российских оккупантов. Об этом сегодня подразделение сообщило на своей страничке в социальной сети «Фейсбук».

Ролик с места событий снят «экскурсоводом» — защитником Украины, который ходит по достаточно большому опорному пункту с блиндажами и окопами. Среди прочего он рассказал, что с опорника выбиты российские десантники и в качестве свидетельства показал оставленный противником тельник (полосатую футболку) рядом с каской и бронежилетом.

Также показаны существенные трофеи: много разнокалиберных патронов к пулеметам и автоматам и две противотанковые базуки. Сам факт такой длительной и спокойной видеосъемки говорит о том, что это не временный удачный набег на опорный пункт врага, а именно захват.

В комментарии на странице в «Фейсбуке» говорится, что наступление морпехов имело место на «южном направлении». Под ним обычно подразумевают Херсонское. Но чисто теоретически им является также фронт в Запорожской области и южной части Донецкой. А сама бригада в предыдущих материалах несколько раз сообщала, что ее бойцы воюют в Донецкой области.

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