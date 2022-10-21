Где ВСУ проводят контрнаступление и что делает армия РФ: опубликована новая карта боевых действий 21.10.2022, 17:12

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Украинские войска сохраняют инициативу на южном фронте.

Согласно данным карты боевых действий 21 октября, ВСУ сохраняют инициативу контрнаступления в Харьковской области, а также на юге Украины.

Как пишет ТСН, соответствующую карту опубликовало Минобороны Великобритании в Сети.

Так, украинские военные пытаются вытеснить российскую армию с востока Харьковщины. Кроме того, защитники Украины предпринимают попытки продвигаться в районе Лимана в Донецкой области.

В то же время именно на Донетчине сосредоточены главные усилия российских войск, которые не оставляют надежды захватить всю область. Так, оккупанты пытаются продвинуться под Бахмутом и возле поселка Пески.

Что касается южного фронта, там инициативу сохраняют ВСУ. Бойцы пытаются продвигаться на юго-востоке Николаевщины и севере Херсонщины.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 21 October 2022.



Find out more about the UK government's response: https://t.co/dL6gnP7gbt



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/o2OK5v0IMh — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 21, 2022

Как будет развиваться война в Украине

Украинские военные могут достичь успехов в боях против российских войск в течение следующих шести недель, если смогут продолжить свое наступление на юге и северо-востоке до того, как зима заставит армии сделать паузу и перегруппироваться. Такую оценку дают разведка США и аналитики.

В то же время Генштаб ВСУ заявил о росте угрозы вторжения с территории Беларуси – речь идет о западной границе Украины с этим государством. Однако в Белом доме оценивают, что тактика белорусских войск состоит в том, что они хотят заставить Украину применить войска на северной границе, чтобы отвлечь внимание от контрнаступления на юге и востоке.

По оценкам главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова, война в Украине должна завершиться в конце весны 2023 года и завершением следует считать выход ВСУ на границы 1991 года.

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