Премьер Польши: Нужно ввести новые санкции против РФ и режима Лукашенко 21.10.2022, 17:19

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Матеуш Моравецкий

Фото: PAP

Террористические атаки против гражданского населения Украины должны быть наказаны.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о необходимости ввести дополнительные санкции против России и поддерживающего ее режима Лукашенко за террористические атаки против гражданского населения Украины. Об этом Моравецкий сказал во второй день саммита ЕС, передает WNP.

«Я ожидаю, что Европейский совет осудит недавние нападения на мирных жителей в Украине», – сказал польский премьер.

Перед началом заседания Евросовета 21 октября глава правительства Польши подчеркнул в комментарии журналистам, что ожидает от лидеров ЕС «очень жесткого» осуждения России после недавних ракетных ударов по гражданскому населению Украины и объектам критической инфраструктуры.

Он также выразил надежду на реализацию еще одного пакета санкций, как против России, так и против режима Лукашенко, который поддерживает действия Кремля.

Премьер-министр назвал недавние атаки России террористическими.

«После этих терактов еще больше, чем ранее, стало очевидно, что Россия ни в коем случае не стремится к миру, не садится за стол переговоров, а просто хочет терроризировать Украину, а тем самым хочет терроризировать Европу», – сказал Моравецкий.

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