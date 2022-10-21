Минтранс: Дорожные камеры начали фиксировать наличие техосмотра 6 21.10.2022, 17:35

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Как именно будет работать этот механизм, пока не уточняется.

Дорожные фото- и видеокамеры в Беларуси начали фиксировать наличие техосмотра, сообщили в Министерстве транспорта.

«О запуске на дорогах Минска и регионов страны механизма контроля за наличием у транспортных средств разрешения на допуск к участию в дорожном движении с помощью специальных технических средств заявили в уполномоченной организации СЗАО «Безопасные дороги Беларуси», – говорится в сообщении.

За управление машиной без технического осмотра предусмотрено наказание по ч. 4 ст. 18.11. КоАП. Автовладельцам грозит штраф до трех базовых величин (96 рублей).

В соответствии с нормами КоАП, который вступил в силу 1 марта

2021 года, собственники транспортных средств несут ответственность за административные правонарушения, зафиксированные «специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи».

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