Минтранс: Дорожные камеры начали фиксировать наличие техосмотра

Минтранс: Дорожные камеры начали фиксировать наличие техосмотра6
- 21.10.2022, 17:35
- 3,042
Как именно будет работать этот механизм, пока не уточняется.
Дорожные фото- и видеокамеры в Беларуси начали фиксировать наличие техосмотра, сообщили в Министерстве транспорта.
«О запуске на дорогах Минска и регионов страны механизма контроля за наличием у транспортных средств разрешения на допуск к участию в дорожном движении с помощью специальных технических средств заявили в уполномоченной организации СЗАО «Безопасные дороги Беларуси», – говорится в сообщении.
За управление машиной без технического осмотра предусмотрено наказание по ч. 4 ст. 18.11. КоАП. Автовладельцам грозит штраф до трех базовых величин (96 рублей).
В соответствии с нормами КоАП, который вступил в силу 1 марта
2021 года, собственники транспортных средств несут ответственность за административные правонарушения, зафиксированные «специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи».