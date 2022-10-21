Ученые по всему миру зафиксировали колоссальную вспышку в космосе 1 21.10.2022, 17:49

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Событие было настолько ярким, что поначалу его приняли за вспышку с недалекого от Земли объекта.

Астрономы установили, что на расстоянии 2,4 миллиарда световых лет от нас произошел один из самых сильных взрывов во Вселенной.

Обсерватории по всему миру зафиксировали колоссальную вспышку чрезвычайно мощного излучения.

Событие было настолько ярким, что поначалу его приняли за вспышку с недалекого от Земли объекта. Только путем дальнейшего анализа астрономы открыли истинную природу свечения - это оказался гамма-всплеск, один из самых сильных взрывов во Вселенной. Как сообщает Science Alert, источник вспышки располагается на расстоянии 2,4 миллиарда световых лет от нас.

Более того, этот исключительно яркий гамма-всплеск оказался самым энергичным из когда-либо обнаруженных, его мощность достигает 18 тераэлектронвольт.

По словам ученых, несмотря на мощность, эта вспышка не представляет абсолютно никакой опасности для жизни на Земле.

Гамма-излучение - это самая энергичная форма света во Вселенной, возникающая в результате радиоактивного распада атомных ядер. А гамма-всплеск - это грандиозное событие, выбрасывающее за несколько секунд столько энергии, сколько Солнце произвело бы за 10 миллиардов лет. Эти всплески отмечают конец жизни массивной звезды - сверхновой или гиперновой. Они также могут возникнуть в результате столкновения двух нейтронных звезд.

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