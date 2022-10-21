Военный эксперт: Российское командование рассчитывает бросить в бой белорусов 1 21.10.2022, 17:57

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Что сейчас происходит на фронте в Украине.

Россия стянула в Херсонскую область тысячи мобилизованных, однако они уже списаны собственным командованием. Оккупанты уже поняли, что не в состоянии удержать Правобережье и ищут варианты, как это преподнести.

Такое мнение высказал эксперт Defense Express Иван Киричевский в эфире Апостроф TV.

По его словам, прогноз об освобождении Херсона до конца ноября остается актуальным. Хотя россияне могут совершить очередное военное преступление.

«Россияне предпринимают усилия, чтобы взять Авдеевку. Там уже идет борьба между структурами, претендующими на власть «после Путина» – кадыровцами, пригожинцами и кадровой армией. И взятие какого-нибудь города может использоваться как аргумент. Они бросают в бой много люди, однако пока оснований не верить в ВСУ у нас нет», - сказал Киричевский.

Он добавил, что на Сватовском направлении россияне активно контратакуют. Туда подтянуто до 20 тысяч человек.

«Однако они, видимо, уже смирились с потерей Сватова, поскольку тогда вагнеровцы под Лисичанском не строили бы оборонную «линию Вагнера». Поэтому ноябрь вполне может стать месяцем побед, в том числе освобождения Сватова», - считает эксперт.

По словам Киричевского, планы атаки со стороны Беларуси связаны с надеждами российского командования присоединить белорусскую армию. У белорусских бригад достаточно много военной техники, почти как на советскую дивизию. Потому, скорее всего, они рассчитывают бросить в бой белорусов.

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