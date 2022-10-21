Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан задумались о переходе на турецкий алфавит 4 21.10.2022, 18:13

Участники Организации тюркских государств обсуждают создание единого алфавита.

Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан — участники Организации тюркских государств (ОТГ) — обсуждают создание единого алфавита. Как пишет агентство Anadolu, для этого на Семинаре по общему алфавиту тюркского мира, состоявшемся в турецком городе Бурса, была создана особая комиссия. На семинаре ученые из тюркских государств предоставили информацию об алфавите и исторических языковых процессах, происходивших в их странах.

В комиссию войдут по два члена от каждого официального органа, занимающегося языковой политикой в тюркских государствах. Первое заседание Комиссии по созданию единого алфавита пройдет в Кыргызстане. После этого специалисты представят Совету старейшин ОТГ доклад о едином алфавите. Конкретные сроки не уточняются.

Организация тюркских государств была создана в 2009 году. До 12 ноября 2021 года она носила название «Совет сотрудничества тюркоязычных государств». Ее целью является расширение взаимодействия тюркоязычных стран в сферах политики, экономики, науки, образования, транспорта и туризма. Помимо постоянных членов в организации принимают участие государства-наблюдатели — Венгрия и Туркменистан. ОТГ сотрудничает с ООН, Организацией исламского сотрудничества, ОБСЕ, Организацией экономического сотрудничества и другими международными инициативами.

«Сегодня тюркский мир стал центром глобальной геополитики, как это было в истории. У нас критическая позиция, соединяющая Восток и Запад, Север и Юг по энергетическим, торговым и транспортным путям», — заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на внеочередной встрече министров иностранных дел государств-членов ОТГ 17 октября. Участники встречи договорились ускорить интеграцию транспортных и коммуникационных инфраструктур государств-членов.

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