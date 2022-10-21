В Белгородской области РФ снаряд попал в лакокрасочный завод 12 21.10.2022, 18:21

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Над городом поднялся столб черного дыма, слышны взрывы.

В результате попадания снаряда разгорелся пожар на лакокрасочном заводе в городе Шебекино Белгородской области России. Об этом 21 октября сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«На одном из промышленных предприятий Шебекинского городского округа произошел пожар в результате прямого попадания снаряда. По предварительным данным есть одна пострадавшая. Бригада медиков уже доставляет ее в больницу. Все оперативные службы находятся на месте. Более подробная информация будет позже», — написал губернатор.

На видео, которые публикуют очевидцы, слышны взрывы, виден столб черного дыма.

Утром 21 октября Гладков также рассказал, что под «массированный обстрел ВСУ» попало село Муром Шебекинского городского округа — «пострадали только социальные гражданские объекты: школа, детский сад, ДК и частные жилые дома».

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