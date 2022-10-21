В Минске 40% мужчин – холостяки 30 21.10.2022, 18:29

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На начало 2022 года в столице проживало 910 800 мужчин.

Стало известно, что в Минске 40% являются холостяками. В День отца, который празднуется 21 октября 2022 года в Беларуси впервые, агентство «Минск-Новости» опубликовало интересную статистику.

Так, на начало 2022 года в Минске проживало 910 800 мужчин - около 49% от общей численности населения столицы.

Кроме того, на тысячу мужчин в столице приходится 1192 женщины.

Вместе с тем, согласно данным переписи населения за 2019 год, 59,9% всех мужчин в возрасте от 15 лет и старше состоят в браке либо же в незарегистрированных отношениях.

Сообщается, что в 2021 году в Минске в брак вступило 14,6 тысячи мужчин, из них почти 69% создали семьи впервые.

Уточняется, что средний возраст мужчину, которые впервые вступили в брак, составлял 29,1 года, а тех, кто повторно вступил в брак - 41,8 года.

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