Маска проверят на угрозу безопасности США после заявлений по Украине 21 21.10.2022, 18:32

6,604

Илон Маск

В Белом доме удивлены позицией бизнесмена по отношению к РФ.

Администрация президента США обсуждает возможность проверки предпринимателя Илона Маска на предмет угрозы национальной безопасности, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

В частности, власти намерены проверить сделку Маска и группы иностранных инвесторов по покупке социальной сети Twitter, а также заявления бизнесмена о работе спутниковой сети Starlink в Украине.

Чиновникам «стало не по себе» после того, как Маск объявил, что больше не может оплачивать спутниковую связь для украинской армии. Также в администрации Белого дома пришли к выводу, что Маск начинает занимать «все более дружественную позицию по отношению к России после серии твитов, в которых были изложены мирные предложения, выгодные президенту Владимиру Путину».

Сейчас чиновники и представители разведслужб думают, какие инструменты можно будет использовать для оценки действий Маска. Один из вариантов — проверка сделок и операций бизнесмена Комитетом по иностранным инвестициям в США на предмет угрозы национальной безопасности. При этом Комитет работает «за закрытыми дверями» и редко подтверждает проведение проверок.

На прошлой неделе стало известно, что компания Маска Space X направила в Пентагон письмо, в котором отметила, что больше не может финансировать спутниковый интернет Starlink для украинской армии. По данным компании, это обойдется для нее более чем в 100 млн долларов до конца года и в 400 млн долларов в следующие 12 месяцев. После публичной дискуссии об этом Маск согласился продолжить финансирование связи для ВСУ.

Перед этим Маск опубликовал в своем твиттере четыре основных пункта возможного перемирия между Россией и Украиной: провести новые референдумы на оккупированных территориях под наблюдением ООН, оставить Крым в составе России, «как это было с 1783 года — до ошибки Хрущева», Киеву гарантировать поставка воды в Крым и нейтральный статус Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на это также провел голосование в твиттере, спросив, какой Илон Маск больше нравится людям: «тот, который поддерживает Украину» или «тот, который поддерживает Россию». Из 1,9 млн проголосовавших 80% выбрали Маска, поддерживающего Украину. «Я по-прежнему активно поддерживаю Украину, но убежден, что масштабная эскалация войны нанесет огромный вред Украине и, возможно, всему миру», — написал Зеленскому Маск.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».