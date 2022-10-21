Еще один эшелон танков отправили из Беларуси в РФ 8 21.10.2022, 18:44

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На платформах транспортировались танки Т-72А.

16 октября 2022 года очередная группа груженых вагонов-платформ с расконсервированной военной техникой Вооруженных сил Беларуси отправилась в Россию.

Об этом сообщает телеграм-канал «Сообщество железнодорожников Беларуси».

По данным железнодорожников, 24 танка отправилась со станции Уречье (Могилевское отделение БелЖД) на станцию Успенская (Северо-Кавказская ЖД). В конечный пункт состав должен прибыть 26 октября. Общая протяженность маршрута — 2001 км

В городском поселке Уречье находится 969-я база резерва танков. Судя по опубликованному видео, на платформах транспортировались танки Т-72А. Это очень старая модернизация, ставшая первой для обычного Т-72 (оригинальный танк пошел в серию в 1973 году, Т-72А — в 1979-м).

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