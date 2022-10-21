«Теперь нет смысла покупать белорусское» 5 21.10.2022, 18:59

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Бизнес — о нестыковках и неопределенности из-за решения чиновников по ценам.

В Беларуси третий день действуют новые правила регулирования цен. Судя по тому, что чиновникам сразу же пришлось давать пояснения к постановлению, а многие вопросы так и остались без ответов (их перенаправляли для подготовки разъяснений в МАРТ), понимания, как работать в новых условиях, у торговли, производителей и импортеров до сих пор нет. Представители бизнеса рассказали, какие нестыковки документа заметили в первый же день его работы.

Не учли растущие расходы бизнеса

Установленные в постановление максимальные надбавки сильно ударят по доходам мелкого и среднего бизнеса, потому что их недостаточно для того, чтобы покрывать затраты, рассказал нам владелец продуктового магазина Илья (имена собеседников в материале изменены).

— В этом году сильно выросли расходы на энергоресурсы. Например, в Беларуси построили АЭС, после которой нам обещали снижение тарифов на электроэнергию, а в итоге они подорожали. Сейчас мы как юрлица платим в 2−2,5 раза больше за киловатт, чем население, и дороже, чем платили раньше. Газ тоже стал дороже после того, как его привязали к российскому рублю, — рассказывает он. — Раньше платили за газ как за отопление порядка 330 долларов за тысячу кубометров по курсу Нацбанка на день оплаты. Сейчас расчеты за газ перевели в российские рубли, но нам выставляют счет в белорусских рублях. И в итоге он оказывается дороже, чем был, когда считали в долларах. В среднем тысяча кубометров подорожала на 12 долларов в эквиваленте.

Но в принятом постановлении расходы юрлиц не учтены, отмечает бизнесмен, а доходность при этом ограничена. Это неизбежно приведет к убыткам и сопутствующим последствиям: отказу от части товаров, снижению затрат, в том числе на рабочую силу, а также снижению налоговых выплат, которые привязаны к доходам бизнеса. То есть проиграет не только бизнес, но и бюджет.

«На рынках раздали постановления с процентом максимальных наценок. Например, фрукты и кондитерка — 40%. С такими наценками средств не хватит ни на что: цены на аренду, налоги никто не понижает, еще и зарплату платить надо, про то, что самому как-то прожить, я уже молчу», — написал нам похожее мнение Степан.

Покупать белорусское теперь невыгодно

Анатолий занимается автокомплектующими на СТО. Он говорит, что после установления потолка на оптовые и торговая надбавки покупать белорусские товары становится нерационально.

— Заводы напрямую не отгружают такие маленькие объемы, которые нужны нам, поэтому мы берем комплектующие у поставщиков. Так вот если, к примеру, антифриз купил за 10 рублей, то, вроде, могу продать за 13. Но что получается с новым постановлением? У поставщиков ведь уже есть своя наценка (хорошо, если они укажут какая). Если они уже добавили 30% к стоимости, то мне остается продавать в минус. А если поставщик установит надбавку, но не укажет ее размер, то крайним в случае чего окажусь я. Чтобы не заморачиваться всеми нюансами и не брать ответственность (вплоть до уголовной), получается нам сказали, ни в коем случае не покупать товар с фразой «Сделано в Беларуси».

Федор рассказал, что автосервисы пока не разобрались, как устанавливать цены. «С одной стороны, на услуги цены повышать нельзя. При оказании услуг используются запчасти. Они есть в списке товаров с регулируемой надбавкой. Но ведь у автосервисов запчасти — это не товар, а материалы, которые используются при оказании услуг. Как в этом случае действовать — непонятно», — указывает он.

Что теперь с директивой о запрете роста цен — вопрос

Частый вопрос, который возникает у бизнес: что с директивой от 6 октября, которой вводили полный запрет на повышение цен. Никаких документов о ее отмене на сайте Национального правового портала нет. Значит, она продолжает действовать. Но в этом случае возникает путаница.

— Если товар не включен в список, указанный в постановлении Совмина «О системе регулирования цен», то на него вообще нельзя повышать цену? Или все же с принятием постановления теперь регулирование остается только на те товары, которые включены в него? Ответа на этот вопрос найти нигде не удалось. Дозвониться в МАРТ сегодня тоже не получилось — там очередь ожидания около 30 человек на горячей линии, — рассказала Ирина.

С другой стороны, если директива Александра Лукашенко продолжает действовать, то получается, что повысить цену даже в рамках разрешенных постановлением Совмина максимальных оптовых или торговых надбавок нельзя. Ведь директива стоит выше постановлений Совета министров. Бизнес опасается, что повысив цену рамках разрешенных постановлением пределов, к ним все равно будут вопросы, потому что формально директива Лукашенко еще продолжает действовать до тех пор пока ее официально не отменят. «Повысим цены по постановлению, а нас накажут по директиве — получается так?» — задается вопросов еще один предприниматель.

Есть противоречия и с другими документами. Например, Декрет № 6 о стимулировании предпринимательской деятельности в сельской местности разрешает производителям из села самим определять условия, объемы, виды реализации произведенной продукции, товаров (как и работ или услуг) собственного производства. Декрет в иерархии нормативно-правовых актов тоже стоит выше постановления Совмина.

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