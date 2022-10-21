Крупнейшая в мире табачная компания реорганизует свою «дочку» в Беларуси 4 21.10.2022, 19:07

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Компания планирует завершить реорганизацию до конца 2022 года.

Иностранное предприятие «Бритиш-Американ Тобакко Трейдинг Компани», работающее на белорусском рынке, уведомило партнеров о начатой реорганизации, пишет Office Life.

Отныне бизнес-подразделение БАТ в Беларуси будет называться ООО «Международные услуги по маркетингу табака Би У ай» («МУМТ Би У ай»). Компания планирует завершить реорганизацию до конца 2022 года. Это юрлицо становится правопреемником прав и обязанностей «Бритиш-Американ Тобакко Трейдинг Компани».

О смене юрадреса ничего не сообщается, наоборот, уточняется, что все требования, связанные с реорганизацией, контрагенты могут направлять по адресу на улица Купревича в Минске.

В официальном сообщении компании говорится, что БАТ продолжит присутствие на белорусском рынке в разных организационно-правовых формах. Изменения, начатые БАТ в Беларуси, «никак не затронут высокие стандарты, которых придерживается компания в своей деятельности».

Группа компаний «БАТ» — первая по величине международная компания по производству и продаже сигарет. Компания была основана в 1902 году. Штаб-квартира «БАТ» находится в Лондоне. Сегодня продукция компании представлена в 200 странах мира.

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