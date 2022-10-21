Назван первый кандидат на должность премьер-министра Британии 2 21.10.2022, 19:15

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Она принимала участие в избирательной гонки и после отставки Бориса Джонсона.

Лидер британской Палаты общин Пенни Мордонт стала первым кандидатом, который официально объявил о выдвижении на пост премьер-министра и главы Консервативной партии.

Об этом она сообщила в Twitter.

«Меня воодушевила поддержка коллег, которые хотят начать новую жизнь, создать единую партию и руководство в национальных интересах. Я баллотируюсь, чтобы стать лидером Консервативной партии и премьер-министром, чтобы объединить нашу страну, выполнить наши обещания и выиграть следующие выборы», - отметила Мордонт.

Отметим, она принимала участие в избирательной гонки и после отставки Бориса Джонсона, однако выбыла до финального голосования.

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