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В Витебске за неуплату электричества отключили табло с расписанием транспорта

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  • 21.10.2022, 19:24
  • 1,226
В Витебске за неуплату электричества отключили табло с расписанием транспорта

Видеофакт.

В Витебске в начале октября отключили электронные табло с расписанием городского транспорта, пишет сайт «Народныя навіны Віцебска».

Горожане подали заявку на портал 115.бел. В ответе от отдела ЖКХ Витебского горисполкома им сообщили, что табло отключили за несвоевременную оплату электроэнергии и накопленную задолженность. Более того — табло будут демонтировать.

Электронные табло с расписанием движения транспорта стали появляться в Витебске с 2019 года.

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