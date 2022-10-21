В Витебске за неуплату электричества отключили табло с расписанием транспорта

В Витебске за неуплату электричества отключили табло с расписанием транспорта1
- 21.10.2022, 19:24
- 1,226
Видеофакт.
В Витебске в начале октября отключили электронные табло с расписанием городского транспорта, пишет сайт «Народныя навіны Віцебска».
Горожане подали заявку на портал 115.бел. В ответе от отдела ЖКХ Витебского горисполкома им сообщили, что табло отключили за несвоевременную оплату электроэнергии и накопленную задолженность. Более того — табло будут демонтировать.
Электронные табло с расписанием движения транспорта стали появляться в Витебске с 2019 года.