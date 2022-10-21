В Витебске за неуплату электричества отключили табло с расписанием транспорта 1 21.10.2022, 19:24

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Видеофакт.

В Витебске в начале октября отключили электронные табло с расписанием городского транспорта, пишет сайт «Народныя навіны Віцебска».

Горожане подали заявку на портал 115.бел. В ответе от отдела ЖКХ Витебского горисполкома им сообщили, что табло отключили за несвоевременную оплату электроэнергии и накопленную задолженность. Более того — табло будут демонтировать.

Электронные табло с расписанием движения транспорта стали появляться в Витебске с 2019 года.

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