Латвийская церковь выходит из РПЦ 1 21.10.2022, 19:25

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В мае Литва заявила о желании отсоединиться от Московского патриархата.

Латвийская православная церковь направила предстоятелю Русской православной церкви (РПЦ) патриарху Кириллу прошение об автокефалии.

Об этом сообщает Delfi.

Сообщается, что накануне прошел собор ЛПЦ, на котором обсуждалось обращение к Кириллу об автокефалии и внесение соответствующих изменений в устав церкви. Прошение поддержали почти все участники собора.

Отметим, обращение необходимо для того, чтобы выход из Русской православной церкви был каноническим и не считался расколом. До этого в сентябре латвийский Сейм принял закон, согласно которому ЛПЦ должна действовать полностью независимо от Москвы, поскольку Московский патриархат поддерживает войну России в Украине.

Напомним, в мае Литва заявила о желании отсоединиться от Московского патриархата.

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