ВСУ уничтожили 10 иранских инструкторов, обучавших россиян пользоваться дронами-камикадзе

ВСУ уничтожили 10 иранских инструкторов, обучавших россиян пользоваться дронами-камикадзе3
- 21.10.2022, 19:35
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Иранцы обучают россиян в Крыму.
10 иранцев, обучавших российских солдат, были убиты украинскими ударами в российско-украинской войне на прошлой неделе.
Об этом пишет The Jerusalem Post со ссылкой на собственные источники.
Сообщения появились после того, как американские и украинские официальные лица заявили, что иранцы учат россиян использовать иранские беспилотники в Крыму.
Украинский национальный центр сопротивления заявил в среду, что иранские инструкторы наблюдают за тем, как российские силы запускают беспилотники-камикадзе с оккупированной украинской территории.