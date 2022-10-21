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ВСУ уничтожили 10 иранских инструкторов, обучавших россиян пользоваться дронами-камикадзе

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  • 21.10.2022, 19:35
  • 3,482
ВСУ уничтожили 10 иранских инструкторов, обучавших россиян пользоваться дронами-камикадзе

Иранцы обучают россиян в Крыму.

10 иранцев, обучавших российских солдат, были убиты украинскими ударами в российско-украинской войне на прошлой неделе.

Об этом пишет The Jerusalem Post со ссылкой на собственные источники.

Сообщения появились после того, как американские и украинские официальные лица заявили, что иранцы учат россиян использовать иранские беспилотники в Крыму.

Украинский национальный центр сопротивления заявил в среду, что иранские инструкторы наблюдают за тем, как российские силы запускают беспилотники-камикадзе с оккупированной украинской территории.

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