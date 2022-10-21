закрыть
21 октября 2022, пятница, 20:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

До +13°С ожидается в Беларуси в субботу

  • 21.10.2022, 19:46
До +13°С ожидается в Беларуси в субботу

Днем пройдут кратковременные дожди.

Кратковременные дожди и до плюс 13 градусов ожидается в Беларуси 22 октября. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью по западу, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В ночные и утренние часы местами сгустится слабый туман. Ветер южный, юго-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до плюс 6 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 5-10 градусов, а по юго-западу — до плюс 13.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Марш мудрости продолжается
Марш мудрости продолжается Ирина Халип
Три ключевых прокола Путина и Лукашенко
Три ключевых прокола Путина и Лукашенко Роман Бессмертный
Еще десять лет назад мы выяснили, что белорусская и российская армии – отстой
Еще десять лет назад мы выяснили, что белорусская и российская армии – отстой Томас Мазетти
Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан 
Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан  Артем Черников