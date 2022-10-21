закрыть
21 октября 2022, пятница, 20:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко нафантазировал запрос от СБУ

1
  • 21.10.2022, 19:54
  • 1,462
Лукашенко нафантазировал запрос от СБУ

В СБУ заявления диктатора назвали «чушью и фантазиями».

Александр Лукашенко сегодня заявил о том, что Служба безопасности Украины якобы «запросила встречу с белорусскими коллегами». Его заявление не соответствует действительности.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

«СБУ не комментирует чушь и очередные фантазии человека, называющего себя президентом Беларуси», - подчеркнул он.

Отметим, по словам Лукашенко, запрос от СБУ якобы поступил на днях.

«Должен приоткрыть секрет, инсайд: это же СБУ два дня назад попросила о встрече наших специалистов. Я говорю: хорошо, давайте встречаться, какие вопросы», - заявил он журналистам.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Марш мудрости продолжается
Марш мудрости продолжается Ирина Халип
Три ключевых прокола Путина и Лукашенко
Три ключевых прокола Путина и Лукашенко Роман Бессмертный
Еще десять лет назад мы выяснили, что белорусская и российская армии – отстой
Еще десять лет назад мы выяснили, что белорусская и российская армии – отстой Томас Мазетти
Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан 
Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан  Артем Черников