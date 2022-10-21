Лукашенко нафантазировал запрос от СБУ

Лукашенко нафантазировал запрос от СБУ1
- 21.10.2022, 19:54
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В СБУ заявления диктатора назвали «чушью и фантазиями».
Александр Лукашенко сегодня заявил о том, что Служба безопасности Украины якобы «запросила встречу с белорусскими коллегами». Его заявление не соответствует действительности.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.
«СБУ не комментирует чушь и очередные фантазии человека, называющего себя президентом Беларуси», - подчеркнул он.
Отметим, по словам Лукашенко, запрос от СБУ якобы поступил на днях.
«Должен приоткрыть секрет, инсайд: это же СБУ два дня назад попросила о встрече наших специалистов. Я говорю: хорошо, давайте встречаться, какие вопросы», - заявил он журналистам.