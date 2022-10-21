Президент Италии поручил Мелони сформировать правительство 21.10.2022, 20:06

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Джорджа Мелони

Джорджа Мелони — лидер партии «Братья Италии», победившей в составе коалиции на парламентских выборах.

Президент Италии Серджо Маттарелла поручил Джордже Мелони - лидеру партии «Братья Италии», победившей в составе коалиции на парламентских выборах, сформировать новое правительство.

Об этом сообщает пресс-служба президента Италии.

Мелони, в свою очередь, представила главе государства состав своего совета министров. Церемония принесения присяги нового совета министров состоится в президентском Квиринальском дворце в субботу, 22 октября, в 10:00. Именно в субботу Мелони должна объявить состав министров.

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