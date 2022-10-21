Беларусь закрывает выезд за границу для бегущих от мобилизации россиян 26 21.10.2022, 20:08

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Пограничники Беларуси выполняют требования властей РФ.

Пограничники Беларуси подключились к усилиям российских властей по ограничению выезда за границу подлежащих мобилизации мужчин.

Не менее 10 человек сняли с рейсов в пятницу в аэропорту Минска, сообщает Baza со ссылкой на сотрудников аэропорта и людей, которые пытались вылететь за рубеж.

23-летний Глеб из Санкт-Петербурга рассказал изданию, что пытался покинуть Россию уже в третий раз. Сначала его не пустили через границу в аэропорту Домодедово, затем сняли с автобуса, который ехал в Беларусь — пограничники ссылались на то, что он находится в списках и не может покинуть страну.

Добравшись окольными тропами до Минска, Глеб купил билет на рейс в Турцию, но не смог вылететь: сотрудник пограничной службы сослался на пункт 4 статьи 6 Соглашения между РБ и РФ об обеспечении прав граждан на свободу передвижения и запретил ему выезд.

Два аналогичных случая удалось подтвердить VPost. «На работе вручили повестку. Решил улетать транзитом через Беларусь, как уже делали знакомые, и уже после паспортного контроля на рейс меня позвали в отдельный кабинет, там заполнил анкету, после чего пограничник сообщил мне, что выезд закрыт по закону о мобилизации», - рассказал изданию 31-летний москвич.

Он не смог улететь в пятницу, 21 октября. Днем ранее точно так же, после паспортного контроля на рейс в Астану не пустили 27-летнего петербуржца. Как он рассказал VPost, ему выписали повестку в военкомат, и полицейские приходили его искать по адресу прописки.

Источник Baza среди сотрудников аэропорта Минска утверждает, что ограничения начали действовать с 20 октября, а до этого якобы всех мужчин выпускали без проблем.

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