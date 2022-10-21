Зеленский провел заседание Ставки 1 21.10.2022, 20:20

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Говорили о ситуации на фронте и ПВО.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел Ставку Верховного Главнокомандующего. На заседании обсудили ситуацию на фронте и противовоздушную оборону.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Президенту доложили об оперативной обстановке на главных направлениях фронта, а также об основных местах скопления сил и средств противника и его возможных действиях в ближайший период. Участниками заседания были скоординированы дальнейшие шаги по защите и деоккупации украинских территорий.

«Отдельно участники заседания остановились на мероприятиях по организации эффективной системы противовоздушной обороны Украины и прикрытию стратегически важных объектов. Были обсуждены вопросы восстановления вооружения, военной техники и средств ПВО с учетом потребностей сил обороны», - говорится в сообщении.

Также на заседании был рассмотрен вопрос обеспечения армии боеприпасами и их распределения по группировкам войск. Отдельно президент Зеленский сообщил о деталях заседания в своем обращении.

«Провел сегодня новое заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Основные пункты повестки дня вполне очевидны. Это защита нашего неба от вражеских ракет и дронов, защита объектов инфраструктуры, поражение позиций оккупантов, продвижение наших сил и все необходимое для обеспечения армии. Докладывали военные, разведка, министры», - сообщил президент.

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