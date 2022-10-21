В двух районах Беларуси возле границы с Украиной запретили любую видеосъемку 6 21.10.2022, 20:37

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Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

В расположенных возле границы с Украиной Пинском и Столинском районах Беларуси ужесточили режимные мероприятия. Об этом проинформировал 21 октября в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

«В Пинском и Столинском районах республики Беларусь белорусскими спецслужбами ужесточаются режимно-административные меры. В частности, запрещено вести любую видеосъемку, включая использование автомобильных видеорегистраторов», — говорится в сообщении.

Также, по данным Генштаба ВСУ, в белорусских военных комиссариатах «продолжается работа по уточнению личных данных мужчин призывного возраста, подчеркивается на готовности к вызову».

В целом в Украине на волынском направлении «обстановка остается без существенных изменений», подчеркнули украинские военные.

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